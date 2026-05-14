Viceministro Paredes anuncia nuevos desbloqueos y prohíbe el uso de armas letales

El Viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que el Gobierno continuará con los operativos de desbloqueo en distintas rutas del país en las próximas horas y días, con el objetivo de restablecer la libre transitabilidad.

La autoridad explicó que los bloqueos están generando un fuerte impacto en la población, provocando escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno. En ese marco, señaló que el Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo, aunque paralelamente se están ejecutando acciones en las carretera.

Paredes detalló que esta jornada ya se logró habilitar la ruta hacia Coroico tras el levantamiento de dos puntos de bloqueo, y anunció que se prevé avanzar con nuevos operativos hacia Caranavi.

“Este operativo fue diferente a los del pasado porque hemos tenido apoyo de la población, el daño era tremendo”, afirmó.

Asimismo, indicó que se planifican intervenciones en otras rutas estratégicas como el acceso hacia el Beni, además de operativos en caminos hacia Oruro y Copacabana en los próximos días.

El Viceministro aclaró que en estos procedimientos no se están utilizando armas letales. “Se ha prohibido el uso de armas letales tanto a la Policía como al Ejército, que están equipados solamente con gases, porque no queremos ninguna víctima fatal”, sostuvo.

Explicó que el trabajo del Gobierno se desarrolla bajo tres líneas principales: el diálogo para persuadir el levantamiento de los bloqueos, la identificación de grupos con consignas políticas y radicales, y la aprehensión de personas que cometan hechos delictivos durante las movilizaciones.

Finalmente, confirmó que hasta el momento existen cinco personas aprehendidas y lamentó el fallecimiento de una ciudadana extranjera que no pudo recibir atención médica a tiempo debido a un punto de bloqueo.

Además, indicó que para mañana está prevista una reunión con representantes de Fencomin a las 15:00 horas, en el marco de los intentos de diálogo para encaminar una solución al conflicto.

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