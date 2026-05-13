Legisladores exigen “mano dura” al Gobierno para desbloquear carreteras

Mientras la Policía inició operativos de desbloqueo en rutas del norte del departamento de La Paz, legisladores de diferentes fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa exigieron al Gobierno nacional actuar con firmeza para restablecer la circulación en todo el país.

Los asambleístas señalaron que las movilizaciones y bloqueos ya no responden a demandas sociales, sino a intereses políticos orientados a desestabilizar al Gobierno.

El líder político Rodrigo Paz afirmó que el Ejecutivo debe asumir medidas contundentes para defender la democracia y el Estado de derecho.

“Rodrigo Paz tiene que tener mano dura. Desde el Parlamento vamos a defender la democracia. No importa la fuerza política, lo que tenemos que hacer es pensar en Bolivia, defender el Estado de derecho y no permitir que personajes prófugos de la justicia convulsionen el país”, manifestó la diputada Lissa Claros

Asimismo, cuestionó al expresidente Evo Morales y aseguró que no vale la pena que la población se enfrente entre bolivianos por intereses políticos.

“No vale la pena sacrificarse y dar la vida por Evo Morales. Es un prófugo de la justicia”, sostuvo.

Alianza Unidad

Desde la alianza Unidad también surgieron pedidos para que la Policía procese a dirigentes que exigen la renuncia del presidente del Estado, argumentando que estas acciones podrían constituir hechos de sedición.

Legisladores de esta fuerza política denunciaron la existencia de un supuesto bloque de actores políticos y sindicales que buscaría generar confrontación y una sucesión presidencial anticipada.

“Es ese triángulo maldito compuesto por Evo Morales, por Edmand Lara y por la COB que están buscando desestabilizar el país y confrontar a los bolivianos”, declaró el diputado Alejandro Reyes

En medio de la tensión política y social, los operativos policiales continúan en distintas rutas del país con el objetivo de garantizar la libre transitabilidad y el abastecimiento de productos.

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