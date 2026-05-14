Comunarios instalan bloqueo en San Julián y se suspenden los viajes al Beni

Desde las 00:00 de este jueves se instaló un bloqueo indefinido en la zona de San Julián, medida que interrumpió el tránsito hacia el departamento del Beni y la Chiquitanía, además de provocar la suspensión de salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra.

La protesta fue asumida por comunarios, mototaxistas y representantes de distintos sectores sociales tras una marcha y un cabildo realizados en esa población.

Los movilizados protestan por la mala calidad de los combustibles, además de rechazar la denominada ley “antibloqueo” y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Desde la Terminal Bimodal informaron que quedaron suspendidas las salidas hacia Trinidad y otras rutas del norte del país. También se reportaron dificultades en viajes con destino a La Paz debido a otros bloqueos instalados en carreteras interdepartamentales.

Operadores del transporte señalaron que la demanda de pasajeros disminuyó en las últimas horas por la incertidumbre generada por los conflictos sociales registrados en distintas regiones del país.

Muchos conductores fueron sorprendidos por el inicio de la protesta y varios de ellos quedaron varados en ambos lados de la carretera durante las primeras horas del corte de ruta.

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