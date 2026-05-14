Bloqueos afectan salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz

Las salidas de buses hacia distintos destinos del interior del país desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se encuentran seriamente afectadas debido a la persistencia de bloqueos en varias carreteras estratégicas del eje troncal.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Departamental de Tránsito en la terminal, desde las cero horas se instaló un punto de bloqueo en la zona de San Julián, lo que impide la circulación normal hacia Trinidad, en el departamento del Beni.

Asimismo, las rutas hacia el occidente del país también presentan interrupciones. Los bloqueos registrados en Patacamaya, Konani y Sica Sica han obligado a la suspensión de salidas con destino a La Paz, generando una paralización parcial del servicio interdepartamental.

“Seguimos con los bloqueos, no hay orden de tránsito”, señaló un pasajero consultado en la terminal, reflejando la incertidumbre de quienes buscan viajar sin información clara sobre la reanudación de las salidas.

Desde las empresas operadoras también se informó que, si bien algunos buses han logrado avanzar por la carretera nueva, persisten reportes de nuevos bloqueos en sectores como Yapacaní, lo que mantiene en alerta a transportistas y usuarios.

En la terminal, decenas de pasajeros continúan llegando en busca de pasajes, aunque muchos se ven obligados a esperar o cambiar de destino ante la falta de confirmación oficial sobre la habilitación de rutas.

La situación se mantiene en evaluación durante el transcurso del día, mientras las empresas de transporte aguardan instructivos oficiales para retomar la normalidad en las salidas.

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