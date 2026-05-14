Viceministro anuncia acciones legales tras muerte de extranjera en Desaguadero

Una ciudadana extranjera de 56 años falleció en el punto fronterizo de Desaguadero, presuntamente debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna a causa de los bloqueos registrados en la zona.

El viceministro del Régimen Interior, Hernán Paredes, lamentó el hecho y afirmó que ya se encuentran en contacto con la familia de la víctima, además de activar acciones legales contra los responsables de las medidas de presión.

“Ya son siete acciones judiciales que se han hecho al amparo de la Constitución y la sentencia constitucional que reglamenta el derecho a la protesta, donde efectivamente no está el bloqueo, porque vulnera otro precepto constitucional, que es el libre tránsito de personas”, señaló la autoridad.

Paredes anunció que este caso podría derivar en una nueva acción penal, la octava, en el marco de los procesos abiertos por los bloqueos. Además, indicó que se procederá a la identificación de los responsables en el punto de bloqueo para que la justicia determine responsabilidades.

“En este caso, en Desaguadero, se identificará a los responsables del bloqueo para que la justicia proceda con el procesamiento judicial de estas personas que están vulnerando este precepto constitucional”, añadió.

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