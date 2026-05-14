¿Cómo estará el clima hoy? Estas son las temperaturas pronosticadas por el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 14 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 3°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -4°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 14°C.

Potosí presentará un cielo nuboso y temperaturas que oscilarán entre -2°C y 17°C sin probabilidad de lluvias.

Foto: Reporte del pronóstico del tiempo. Senamhi.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 7°C y 24°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 23°C.

Tarija tendrá chubascos aislados y temperaturas que irán de los 1°C a los 22°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin probabilidad de lluvias y temperaturas relativamente bajas para esta región del país.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 16°C y 26°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 18°C y una máxima de 28°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá una jornada nubosa, temperaturas entre 19°C y 30°C y sin probabilidad de lluvias.

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