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Bloqueos y marchas en La Paz: ¿qué rutas están afectadas hoy?

La Policía Boliviana reportó desde las primeras horas de este jueves múltiples bloqueos, marchas y concentraciones en distintos puntos de La Paz y El Alto, además de cortes en carreteras interdepartamentales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/05/2026 7:30

Foto: Movilizaciones congestionan puntos clave de la ciudad de El Alto. APG.
La Paz

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La jornada de este jueves 14 de mayo inició con bloqueos, marchas y concentraciones de protesta en distintos sectores de La Paz y El Alto, según el reporte actualizado de la Policía Boliviana a las 06:00.

Entre las principales movilizaciones previstas se encuentra la concentración de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), cooperativistas y afiliados en el Multifuncional de La Ceja de El Alto desde las 06:00, con el objetivo de iniciar una marcha de protesta.

Puntos de bloqueo paralizan La Paz y El Alto

Asimismo, en el sector de Río Seco y la avenida Juan Pablo II se concentraron los Ponchos Rojos, la Federación Túpac Katari y la Fejuve de El Alto desde las 08:00 para protagonizar otra movilización.

El reporte policial también señala protestas encabezadas por la COB, el Magisterio, fabriles, la COD y organizaciones sociales, con concentraciones y mítines en sectores como La Portada, avenida Naciones Unidas, puente CBN, Río Seco, avenida Juan Pablo II y el centro paceño.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.
Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

A estas movilizaciones se suman la Federación de Maestros Rurales de Bolivia y la Federación de Maestros Urbanos de Bolivia, cuyos afiliados también tienen previstas concentraciones y protestas en el centro de la ciudad.

La Policía advirtió además que la Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías durante la jornada.

En cuanto a los bloqueos, el informe policial identifica varios puntos críticos en El Alto, entre ellos la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, avenida Juan Pablo II y San Roque.

En la zona sur se registran bloqueos en la carretera a Palca, la carretera a Río Abajo y Achocalla.

Carreteras sin tránsito de vehículos

También se reportan cortes en la carretera La Paz-Yungas, específicamente en el municipio de Palos Blancos.

En la carretera La Paz-Oruro los bloqueos se encuentran en los municipios de Sica Sica, Konani y Patacamaya, además de la localidad de Achica Arriba.

La ruta hacia Copacabana presenta interrupciones en Batallas, Achacachi y Ancoraimes, mientras que la carretera a Desaguadero registra bloqueos en Tiahuanacu, Jesús de Machaca y Guaqui.

Por otro lado, en la carretera a Viacha se reportan puntos de bloqueo en el municipio de Viacha, la localidad de Charaña y el puente Jacha Tupo.

La Policía recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en el tránsito vehicular.

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