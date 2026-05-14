“No habrá carne en La Paz”: sector carnicero advierte que el abastecimiento está en riesgo por los bloqueos

La Federación Departamental de Carniceros de La Paz determinó ingresar en un paro indefinido ante la falta de abastecimiento que afecta al departamento debido a los bloqueos instalados en distintas rutas del país.

La decisión fue asumida durante un ampliado del sector, donde los dirigentes señalaron que la medida responde a la crisis provocada por las interrupciones en las carreteras y la imposibilidad de transportar productos con normalidad.

“Declaramos un paro indefinido a partir de este ampliado de todos los carniceros de La Paz”, señalaron representantes del sector durante la concentración.

Los movilizados atribuyen el desabastecimiento a los bloqueos impulsados por sectores sociales que, hasta el momento, no lograron alcanzar consensos con el Gobierno.

En ese marco, pidieron la intervención estatal para garantizar la libre circulación en las carreteras y evitar mayores perjuicios a la población.

Stock de productos cárnicos se agotará

El sector, además, advirtió que las reservas actuales de productos cárnicos podrían agotarse en los próximos días si persisten los bloqueos en las carreteras del país.

“Quizás el stock de productos cárnicos solo dure hasta el fin de semana; posteriormente, si no se levantan los bloqueos, no habrá carne en el departamento de La Paz”, alertaron los dirigentes.

Los carniceros sostienen que la continuidad de las medidas de presión pone en riesgo el abastecimiento regular en mercados y centros de abasto paceños.

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