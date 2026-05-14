Operativo policial en El Alto deja 11 detenidos tras despejar bloqueos

La Policía boliviana detuvo a 11 personas al despejar con gases lacrimógenos un bloqueo de una ruta troncal en la ciudad andina de El Alto y logró habilitar un paso a la zona de Los Yungas, en la entrada a la Amazonía, en la segunda semana de protestas por diversas razones contra el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, cuya renuncia también piden los sectores movilizados más radicales.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Amílcar Sotopeña, informó este miércoles que las personas fueron detenidas la medianoche pasada cuando se despejó una vía en la zona de Río Seco, de El Alto, que conecta con las rutas hacia las localidades fronterizas con Perú.

Los manifestantes estaban integrados por miembros del grupo denominado "Ponchos rojos", una agrupación aimara radical del altiplano, que dirige varios otros bloqueos en la zona andina de Bolivia afectando el tránsito hacia la frontera con Chile, el centro y sur del territorio boliviano.

Según el informe policial, la intervención se produjo ante los destrozos que causaron algunos manifestantes contra la propiedad de entidades públicas y privadas en el punto de bloqueo.

Además, más de 250 agentes despejaron en la madrugada la ruta hacia la localidad de Coroico, en Los Yungas de La Paz, sin hacer uso de la fuerza ni de gases lacrimógenos, informó el jefe policial.

Los campesinos se retiraron del bloqueo al ver llegar a los uniformados, aunque el tránsito no es completo debido a que dejaron toneladas de tierra, árboles y piedras que deben ser retirados con maquinaria especial.

Sotopeña dijo que en las siguientes horas avanzarán hacia la localidad yungueña de Caranavi, donde los bloqueos también llevan varios días, para completar el despeje en esa región productora de alimentos.

Los "Ponchos rojos" también tienen previsto hacer manifestaciones desde El Alto a La Paz, mientras que otra marcha de sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) cumple su segundo día en una caminata desde el altiplano a la sede del Gobierno para participar en las movilizaciones contra el Gobierno.

La Defensoría del Pueblo pidió a los sectores que bloquean "corredores humanitarios" para el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos, mientras que la Confederación de Empresarios Privados exige enjuiciar a los bloqueadores y buscar mediadores nacionales e internacionales para tratar el conflicto.

La Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales, pero además, los sectores más radicales exigen que el mandatario renuncie.

Paz ha negado que tenga el plan de privatizar las empresas estatales y ha convocado al diálogo a todos los dirigentes que lideran los bloqueos de carreteras, mientras que sus ministros han descartado que renuncie.

La Policía informó el martes que había 67 zonas de bloqueo, de las que 50 están en La Paz y también existen varios cortes de vías en el departamento oriental de Santa Cruz, el más poblado y el motor económico del país.

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