¿Qué está pasando con la inseguridad en Bolivia? Analista apunta a varios factores

El experto en seguridad, Dorian Ulloa, advirtió que la inseguridad en Bolivia se ha incrementado debido a una combinación de factores estructurales y coyunturales, entre ellos la debilidad institucional y la falta de recursos en las fuerzas del orden.

Señaló que la Policía carece de equipamiento adecuado, como chalecos antibalas, armamento especializado y tecnología, lo que limita su capacidad de respuesta frente a bandas criminales. También cuestionó el control migratorio, indicando que varios hechos delictivos recientes involucran a personas extranjeras.

Ulloa añadió que el uso de armas de fuego en atracos y asaltos, así como la expansión del narcotráfico y la corrupción, agravan el panorama de inseguridad en el país.

Además, advirtió que los hechos de violencia durante conflictos sociales —como saqueos o aglomeraciones— también generan miedo en la población, ya que pueden ser aprovechados por delincuentes infiltrados.

“En cualquier momento basta una chispa para que se genere un saqueo”, afirmó, al referirse a los recientes incidentes en zonas como El Alto.

Recomendó a la población evitar transitar por puntos de bloqueo o concentración de conflicto, extremar cuidados con niños y adultos mayores, y priorizar la seguridad personal ante posibles situaciones de violencia o saqueo.

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