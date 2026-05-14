Hombre víctima de atraco sigue con la bala en la pierna y su familia pide ayuda

La inseguridad vuelve a dejar secuelas en una familia cruceña. Un hombre permanece herido y con una bala alojada en la pierna luego de ser atacado por delincuentes que intentaron robarle su celular cuando llegaba a su vivienda durante la madrugada ubicada en la avenida 15 de Agosto, zona de la Villa Primero de Mayo.

Mientras se recupera, su esposa llegó hasta el programa El Mañanero para pedir justicia y apoyo económico con el fin de poder continuar con el tratamiento médico.

“Fue afuera del domicilio que lo atracaron, quisieron robarle el celular. Él puso resistencia, botó el celular a un lado y creo que eso enojó a los atracadores”, relató la mujer. Según su testimonio, fue en ese instante que uno de los antisociales disparó contra la víctima antes de escapar.

Tras el ataque, vecinos de la zona auxiliaron al herido y una ambulancia lo trasladó primero a una clínica y luego a un hospital. Sin embargo, la bala continúa alojada en su pierna debido al alto riesgo que implica una cirugía.

“Los especialistas dijeron que tiene mucho riesgo porque donde fue el impacto hay una vena principal que conecta con el corazón. Si intentan sacar la bala puede haber una hemorragia y tendrían que amputarle la pierna”, explicó la esposa.

La mujer también reveló la complicada situación económica que atraviesan. Hasta el momento ya gastaron Bs 3.500 en atención médica y medicamentos, dinero que consiguieron prestado.

“Ya debemos dinero y no sabemos qué vamos a hacer, porque él era el que proveía y ahora no va a poder trabajar”, lamentó entre lágrimas.

Con dos hijos pequeños a su cargo, la esposa pidió ayuda solidaria a la población para cubrir los gastos médicos y continuar con el tratamiento de su pareja, quien deberá ser reevaluado en los próximos días.

Finalmente, exigió mayor seguridad y la captura de los responsables. “Quisiera que los agarren, porque hay mucha delincuencia. Los policías deberían patrullar todos los días”, reclamó.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al siguiente número: 736 65 207.

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