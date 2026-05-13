Un hombre de 29 años resultó herido de bala durante un violento asalto perpetrado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió en el barrio 15 de Agosto, cuando la víctima llegaba a su domicilio y fue interceptada por los antisociales. Según el reporte preliminar, uno de los sujetos, que tenía el rostro descubierto, descendió de la motocicleta e intentó arrebatarle sus pertenencias.

La víctima opuso resistencia al robo y, en medio del forcejeo, el delincuente desenfundó un arma de fuego y le disparó en el muslo izquierdo, para luego apoderarse de su teléfono celular y darse a la fuga junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Por un celular: delincuentes disparan a un hombre. FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial. Posteriormente, fue derivado a una clínica privada, donde recibe atención médica, debido a que aún mantiene el proyectil alojado en la pierna.

De acuerdo con el informe médico preliminar, la víctima deberá ser sometida a una intervención quirúrgica para extraer el proyectil.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentran movilizados realizando operativos y colectando imágenes de cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades en las próximas horas.

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