¿Adelantarán el horario de invierno en Santa Cruz? Esto responde Educación

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz informó que este viernes sostendrá un Consejo Técnico Departamental para analizar la posible implementación del horario de invierno y el descanso pedagógico, ante las bajas temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias propias de la temporada.

El director de la DDE, Nelson Nery Alcócer Coca, señaló que ya se instruyó a los directores distritales a tomar previsiones frente a los cambios climáticos que se registran en el departamento.

“Ya estamos analizando. El viernes tenemos un Consejo Técnico Departamental con los 54 directores para ir viendo el horario de invierno y también el descanso pedagógico, consensuando las medidas”, indicó la autoridad en contacto con RED UNO.

Asimismo, explicó que mantienen reuniones de coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para evaluar el comportamiento climatológico y epidemiológico antes de asumir determinaciones.

“Tenemos reuniones de coordinación con el Sedes desde el lunes para abordar el factor climatológico y tomar todas las previsiones”, agregó.

Sobre la asistencia escolar, Alcócer aclaró que actualmente no existe un ausentismo considerable en las unidades educativas, aunque sí se registran casos aislados de estudiantes afectados por resfríos.

“Día tras día monitoreamos las asistencias de los estudiantes, pero no es un porcentaje considerable. Siempre hay casos aislados de niños contagiados con resfríos”, sostuvo.

La autoridad educativa explicó que, en la mayoría de los casos, se trata de cuadros leves que son atendidos en pocos días y que los estudiantes cuentan con tolerancia y permisos correspondientes para su recuperación.

“Son resfríos comunes que, de alguna manera, son atendidos en dos o tres días”, concluyó.

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