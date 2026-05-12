“Estaba en una bolsa”: Hallan un feto abandonado en un basurero de la zona sur de Santa Cruz

Vecinos del barrio El Palmar, en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, encontraron un feto abandonado en un basurero, hecho que generó consternación entre los habitantes del sector.

El hallazgo se registró en las inmediaciones del octavo anillo, donde personas de la zona alertaron a la Policía sobre la presencia de una bolsa sospechosa. Tras llegar al lugar, efectivos policiales realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

“La denuncia fue realizada por vecinos sobre la existencia de un feto que estaba en una bolsa”, informó la fiscal asignada al caso.

La representante del Ministerio Público agregó que, de acuerdo con los primeros reportes, “un hombre habría dejado el feto en bolsas negras”, por lo que se busca identificar a la persona involucrada mediante las investigaciones y el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

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