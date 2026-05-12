Capturan en Paraguay a “Bugão”, acusado de traficar droga desde Bolivia y Perú hacia Brasil y Europa

La Policía Nacional de Paraguay capturó en la madrugada del martes a Narciso Ayala, alias “Bugão”, señalado por Interpol como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas desde Perú y Bolivia hacia Brasil y Europa.

El operativo, denominado “Surco Sur”, fue ejecutado en la ciudad de Encarnación por agentes de la División de Inteligencia Antidrogas, con acompañamiento del fiscal Enrique David Fornerón Rodríguez. Según las autoridades, Ayala utilizaba una identidad falsa para movilizarse y permanecía prófugo desde 2021.

De acuerdo con la notificación roja de Interpol, “Bugão” sería el creador de una estructura criminal que trasladaba cocaína desde Perú y Bolivia hacia territorio paraguayo para posteriormente distribuirla en Brasil y países europeos. Además, también es investigado por supuestos envíos de marihuana hacia Chile.

Ayala, de 44 años y oriundo de Capitán Bado, había sido identificado como el principal objetivo de la operación Jerjes I, desarrollada en octubre de 2021 en Saltos del Guairá y otras zonas del departamento de Canindeyú. En esa causa ya había sido imputado por lavado de dinero y asociación criminal.

Durante el procedimiento también fue detenido su hermano mayor, Francisco Delosanto Ayala, quien cumplía condena con salidas transitorias. Las autoridades señalaron que ambos fueron ubicados en un dúplex del barrio María Auxiliadora de Encarnación.

Francisco Delosanto Ayala, hermano mayor de Bugão.

Las investigaciones realizadas en el marco de Jerjes I permitieron identificar bienes e inmuebles atribuidos a la organización por un valor superior a los 25 millones de dólares, muchos de los cuales quedaron bajo administración estatal.

El nombre de “Bugão” también apareció en otros casos de alto perfil en Paraguay. En 2007 fue detenido como sospechoso de participar en el secuestro de un adolescente brasileño y posteriormente fue vinculado a un homicidio ocurrido en 2012 en Saltos del Guairá.

Más recientemente, en marzo de 2024, autoridades paraguayas localizaron una pista clandestina y un hangar presuntamente administrados por Ayala, los cuales habrían sido utilizados para el ingreso de cargamentos de cocaína procedentes de Perú y Bolivia.

Con información del medio ABC de Paraguay

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