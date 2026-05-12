Banda criminal del asalto frustrado a librecambista, estaría vinculada a robo de 70 mil bolivianos en Quillacollo

La Policía Boliviana logró importantes avances en la desarticulación de una peligrosa banda de atracadores a mano armada. Según las últimas investigaciones, los sujetos que recientemente protagonizaron un intento de robo a una librecambista en el mercado "La Cancha" son los mismos que, hace apenas dos semanas, sustrajeron 70,000 bolivianos de una librería en el municipio de Quillacollo.

El nexo entre ambos casos se estableció gracias al análisis de las cámaras de seguridad. En las imágenes del robo en Quillacollo, se identifica claramente al sujeto que fue capturado tras el asalto frustrado a la librecambista, quien en esa ocasión intentó huir en una motocicleta pero fue reducido por los efectivos.

El golpe en Quillacollo

El robo a la librería, ocurrido hace dos semanas, se caracterizó por la violencia y la precisión de los delincuentes. Los detalles del caso señalan:

Modus operandi: Los sujetos ingresaron armados al establecimiento, amenazaron y redujeron al propietario bajo amenaza de muerte.

Botín: Lograron escapar con una suma de 70,000 bolivianos en efectivo.

Ubicación: El hecho tuvo lugar en un domicilio que también funcionaba como librería en Quillacollo.

Avances en la investigación

Tras el fracaso del asalto en el centro de Cochabamba, donde los delincuentes no pudieron arrebatarle el bolso con dinero a la trabajadora cambista, la Policía logró identificar a los cómplices que lograron escapar.

"Los implicados en este robo están vinculados a varios atracos a mano armada en el departamento. Hemos identificado a varios miembros de esta banda gracias a las pruebas periciales y fotográficas", informaron fuentes policiales.

Actualmente, los efectivos policiales mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero de los cómplices que continúan prófugos. La identificación de los sujetos ha sido clave para determinar que no se trata de delincuentes primerizos, sino de una estructura organizada que opera tanto en la capital como en municipios aledaños utilizando armas de fuego y motocicletas para sus desplazamientos.

Se espera que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos para terminar de desarticular a este grupo criminal que mantenía en vilo al sector comercial de Quillacollo y el cercado.

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