Disparos, gritos y persecución: Así se frustró el atraco armado a una librecambista en Cochabamba

Un presunto delincuente con antecedentes por atraco armado fue capturado este viernes tras un intento de robo a una librecambista en la zona de La Cancha, en la ciudad de Cochabamba. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad que revelaron nuevos detalles del violento asalto frustrado.

El operativo se registró cerca de las 08:00 en inmediaciones de las calles Esteban Arze y Tarata, donde tres sujetos interceptaron a la trabajadora con la intención de arrebatarle el dinero que utilizaba para sus actividades de cambio de divisas.

Según el informe preliminar, dos de los delincuentes abordaron directamente a la víctima mientras un tercer cómplice aguardaba a pocos metros en una motocicleta para facilitar la fuga.

Imágenes

Las nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que dos sujetos armados intentan quitarle la cartera a la librecambista. Al ver que la mujer se resistía, los antisociales realizaron dos disparos al aire mientras la víctima gritaba pidiendo auxilio.

Posteriormente, se observa cómo un efectivo policial empuja a uno de los atacantes en medio del forcejeo, situación que obligó a los delincuentes a huir del lugar en contra ruta por la calle Esteban Arze, efectuando disparos al aire para evitar ser perseguidos.

En medio de la confusión, guardias municipales de la Dirección de Intendencia, que realizaban controles preventivos en mercados del sector, lograron intervenir y capturar a uno de los sospechosos identificado como Edgar U.R., de 50 años.

Aprehendido tiene antecedentes

De acuerdo con datos policiales, el aprehendido cuenta con antecedentes penales y habría participado en 2023 en un atraco armado donde se sustrajeron 100 mil bolivianos de una fábrica de cerámica en el municipio de Sacaba.

La víctima y el detenido fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para el inicio de las investigaciones y la remisión del caso al Ministerio Público.

Mientras tanto, la Policía continúa la búsqueda de los otros dos implicados que lograron escapar tras el fallido atraco.

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