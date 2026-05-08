Frustran asalto a un librecambista en vía pública de la ciudad de Cochabamba

Un intento de robo a una librecambista fue frustrado la mañana de este viernes en inmediaciones de las calles Punata y Tarata, en la zona de La Cancha de Cochabamba.

Uno de los presuntos delincuentes fue capturado cuando intentaba escapar, mientras que otros dos lograron darse a la fuga. De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró cerca de las 08:00, cuando tres sujetos interceptaron a la trabajadora con la intención de arrebatarle el dinero que utilizaba para sus actividades de cambio de divisas.

Dos de los implicados se movilizaban en una motocicleta y, junto a un tercer cómplice, intentaron reducir a la víctima en plena vía pública. El asalto fue advertido por personal de la Dirección de Intendencia Municipal de Cochabamba, que realizaba controles preventivos en los mercados del sector.

Los guardias municipales reaccionaron de inmediato y lograron interceptar a uno de los sospechosos cuando intentaba escapar entre la multitud. Sin embargo, los otros dos implicados consiguieron huir.

Tras la captura, el aprehendido fue entregado a efectivos de la Policía Boliviana para iniciar las investigaciones correspondientes.

La víctima y el sospechoso fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se realizó el registro del caso y se puso el hecho en conocimiento del Ministerio Público.

La Policía inició un rastrillaje en la zona para identificar y capturar a los otros dos involucrados en el intento de robo.

Desde la Intendencia Municipal destacaron que la presencia de guardias y controles en el sector permitió evitar que el atraco se consumara.



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