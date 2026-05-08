Policía herido en emboscada antidroga permanece hospitalizado en Cochabamba.

Uno de los policías que resultó herido durante una emboscada a efectivos de la Felcn–Umopar en el trópico de Cochabamba permanece internado en la Caja Nacional de Salud (CNS), donde recibe atención médica tras sufrir múltiples golpes en el cuerpo y lesiones en el rostro.

Según el reporte médico, el efectivo policial, de 33 años, habría participado en un operativo antidrogas realizado en la zona de Eterazama cerca de las 23:00 horas de ayer, cuando el contingente policial fue atacado durante el repliegue.

“El paciente llega hoy a las 05:00 de la madrugada. Está lúcido y presenta múltiples contusiones en el cuerpo. La herida más importante está en el rostro, donde presenta un hematoma grande en el lado izquierdo de la cara”, señala el informe médico.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el uniformado también sufrió lesiones producto de la agresión de un grupo de personas que interceptó al contingente policial. “Él se queda atrás con su movilidad y los pobladores lo sacan del vehículo y empiezan a golpearlo”, detalla el reporte.

Los médicos informaron que se le practicó una tomografía para descartar daños mayores y, hasta el momento, no existe compromiso de la masa cerebral.

“Hemos hecho una tomografía y aparentemente no hay compromiso de la materia cerebral. La conducta es enviarlo al oftalmólogo para valorar la situación que tiene en el ojo y luego quedará hospitalizado en observación”, añade el informe.

El personal médico confirmó que el policía permanece estable y consciente mientras continúa bajo evaluación especializada.

El hecho ocurrió luego de un operativo antidrogas ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio de Villa Tunari, donde cinco personas fueron aprehendidas y más de 53 kilos de cocaína secuestrados.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que durante el repliegue policial las patrullas fueron emboscadas por grupos movilizados en varias localidades del trópico cochabambino, dejando dos efectivos heridos y daños en vehículos oficiales.

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