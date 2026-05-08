“No se rindan, sigamos adelante”: América Helming celebra el día nacional del atletismo

En el marco del día nacional del atletismo, la atleta boliviana América Helming compartió su experiencia dentro de esta disciplina y aseguró que el deporte se convirtió en una forma de vida que la impulsa a seguir adelante representando a Bolivia en competencias internacionales.

Helming, representante nacional y departamental en atletismo, lleva seis años compitiendo de manera profesional, luego de iniciar de forma amateur. Actualmente participa en la categoría de 30 a 34 años y trabaja en pruebas como los 100 metros con vallas, salto alto, salto largo y los 100 metros planos.

“Para mí el atletismo es un estilo de vida, es mi pasión, es lo que me motiva a seguir adelante. En este momento es mi todo”, expresó la deportista durante la entrevista.

La atleta también destacó que la preparación para competir no solo depende del entrenamiento físico, sino también del descanso y la alimentación. Según explicó, dormir bien es fundamental para la recuperación del cuerpo y para mantener un alto nivel competitivo junto al trabajo de un buen entrenador.

Además, recordó con emoción las veces que representó al país en campeonatos sudamericanos.

“Salir al Sudamericano y que te llamen Bolivia es increíble. Tengo muchos videos y cada que los veo me dan ganas de llorar”, afirmó.

Entre sus metas más importantes, Helming señaló que sueña con llegar al Mundial Master del 2028 representando nuevamente a Bolivia. Finalmente, aprovechó la celebración del Día Nacional del Atletismo para enviar un mensaje de motivación a otros deportistas:

“No se rindan, sigamos adelante. Vamos a llegar muy alto llevando el nombre de Bolivia afuera de nuestro país”.

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