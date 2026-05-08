Retorna el emperador a Oruro: Baldivieso es nuevo DT de GV San José

El club GV San José anunció oficialmente la llegada de Julio César Baldivieso como nuevo director técnico del primer plantel, marcando así el inicio de una nueva etapa para el equipo orureño en el fútbol boliviano.

“Nuestro club le da la bienvenida al profesor Julio César Baldivieso como nuevo director técnico de GV San José. Le deseamos éxitos y grandes logros junto a nuestra institución en su segunda etapa con nosotros”, publicó la institución mediante sus redes sociales.

La llegada del estratega cochabambino se da luego de la salida del argentino Pablo Rubinich, quien dejó de tener vínculo con el primer equipo tras la derrota por 2-1 frente a Oriente Petrolero en el campeonato nacional.

Baldivieso arriba al conjunto santo después de rescindir su contrato con Always Ready, equipo con el que afrontó una complicada participación en la Copa Libertadores, donde sufrió resultados adversos en encuentros importantes.

Con este retorno, el entrenador boliviano vivirá su segunda experiencia al mando de GV San José, luego de haber dirigido al plantel durante la temporada 2024.

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