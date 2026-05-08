Real Madrid castiga a Valverde y Tchouaméni con millonaria multa

El Real Madrid C. F. emitió un comunicado oficial este viernes en el que informó sobre las sanciones impuestas a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni luego del incidente protagonizado entre ambos jugadores, situación que derivó en la apertura de un expediente disciplinario interno.

Según detalló la institución española, ambos futbolistas comparecieron ante el instructor del expediente y mostraron “su total arrepentimiento” por lo sucedido, además de disculparse mutuamente por el altercado.

El club también señaló que Valverde y Tchouaméni trasladaron sus disculpas a la institución, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, poniéndose a disposición para aceptar cualquier medida disciplinaria que considerara necesaria la directiva.

Tras evaluar el caso, el Real Madrid decidió imponer una sanción económica de 500 mil euros a cada jugador, dando por concluidos los procedimientos internos relacionados con el hecho.

El comunicado fue publicado este 8 de mayo de 2026 y confirmó que ambos futbolistas continuarán vinculados al plantel tras asumir las consecuencias de lo ocurrido.

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