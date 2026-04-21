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Deportes

Atención hinchas: estos son los candidatos a dirigir al Real Madrid

El conjunto blanco evalúa un posible cambio de entrenador tras la falta de títulos en las últimas temporadas. 

Martin Suarez Vargas

21/04/2026 10:16

Primer plantel del Real Madrid. Foto: cuenta oficial de redes sociales (Facebook).
España.

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Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre en el banquillo. Según diversos medios internacionales, el actual entrenador Álvaro Arbeloa estaría en la cuerda floja debido a la sequía de títulos a nivel europeo.

Ante este panorama, la dirigencia ya analiza posibles reemplazos de cara a la temporada 2026-2027.

Entre los principales candidatos figuran nombres de peso como Jürgen Klopp, Lionel Scaloni, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y José Mourinho.

Lionel Scaloni actual entrenador de la selección de Argentina. Foto: @lionelscaloni.

José Mourinho. Foto: @Josémourinho.

Jurgen Klopp. Foto:@jurgenklopp.

Mauricio Pochettino. Foto: @mauriciopochettino.

Didier Deschamps. Foto: @didierdeschamps.fff.

Todos los técnicos mencionados cuentan con una trayectoria destacada. Scaloni y Deschamps, por ejemplo, fueron campeones del mundo con sus respectivas selecciones, mientras que Klopp ha sido protagonista en múltiples finales europeas. Por su parte, Pochettino y Mourinho también poseen amplia experiencia en la élite del fútbol internacional, consolidándose como opciones fuertes para asumir el mando del equipo madridista.

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