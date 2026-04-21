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Luis Ayllón gana la Gobernación de Chuquisaca con el cómputo al 100%

El cómputo oficial confirma la victoria del candidato de Alianza Gente Nueva (AGN) en la segunda vuelta.

Juan Marcelo Gonzáles

21/04/2026 0:10

Foto: Luis Ayllon, gobernador electo de Chuquisaca
CHUQUISACA

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El cómputo oficial de la segunda vuelta para la elección de gobernador en Chuquisaca confirmó la victoria de Luis Ayllón, candidato de Alianza Gente Nueva (AGN), quien obtuvo el 53,12% de los votos.

Diferencia electoral

Ayllón logró un total de 140.229 votos, superando a su contrincante de Patria Unidos, que alcanzó 123.771 votos, equivalente al 46,88%.

Participación

De acuerdo a los datos oficiales:

  • Votos válidos: 264.000 (89,33%)
  • Votos blancos: 3.800 (1,29%)
  • Votos nulos: 27.720 (9,38%)
  • Votos emitidos: 295.520

Actas computadas

El Tribunal Electoral reportó el 100% de actas computadas (1.758), consolidando el resultado definitivo del proceso electoral en el departamento.

Un total de 370.918 ciudadanos habilitados participaron en esta jornada democrática que definió al nuevo gobernador de Chuquisaca.

Con estos resultados, Luis Ayllón se convierte en el nuevo gobernador electo de Chuquisaca, tras imponerse en la segunda vuelta con una diferencia de más de 16 mil votos.

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