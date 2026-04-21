[VIDEO] Macazaga se luce y anota un golazo en el fútbol español

El defensor Lucas Macazaga se convirtió en figura de la reserva del CD Leganés tras anotar un gol en el empate 1-1 frente al CD Móstoles, en la fecha 31 de la Tercera Federación de España.

El lateral derecho protagonizó una gran jugada individual: se proyectó por la banda derecha, recibió un pase en transición, aguantó la marca hasta ingresar al área y definió con potencia ante el arquero rival para marcar el tanto del conjunto azul y blanco, desatando el festejo junto a sus compañeros.

En el segundo tiempo, al minuto 78, Macazaga estuvo cerca de firmar su doblete con un cabezazo exigido que no logró ingresar al arco. La acción dejó en evidencia su constante proyección ofensiva durante el partido.

Con este rendimiento, el boliviano continúa ganando protagonismo en su equipo y se perfila como una alternativa interesante para la Selección de Bolivia.

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