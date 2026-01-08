Boliviano Lucas Macazaga extiende contrato con el Leganés de España

El Club Leganés de España anunció que el futbolista boliviano Lucas Macazaga, convocado a la selección nacional, ampliará su contrato con la filial del equipo hasta el 2027.

Según el comunicado del club, Macazaga formará parte de la plantilla durante la temporada 2026 y su vínculo se extenderá hasta 2027.

“¡El Leganés y Lucas Macazaga amplían su vinculación hasta 2027! El internacional absoluto con Bolivia seguirá defendiendo la blanquiazul”, señala el texto oficial.

Hasta el momento, Macazaga no ha debutado en la primera división del Leganés, pero sí ha sumado minutos en el equipo reserva, donde ha continuado su proceso de adaptación y crecimiento.

