TEMAS DE HOY:
Niña desaparecida en La Guardia Desaparición de joyero desfalco millonario

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Boliviano Lucas Macazaga extiende contrato con el Leganés de España

El futbolista nacional seguirá vinculado al club español hasta 2027, aunque aún no debutó en la primera división. 

Martin Suarez Vargas

08/01/2026 12:17

Lucas Macazaga, firmando contrato hasta el 2027 con el Leganés de España. Foto: Leganés de España.
España.

Escuchar esta nota

El Club Leganés de España anunció que el futbolista boliviano Lucas Macazaga, convocado a la selección nacional, ampliará su contrato con la filial del equipo hasta el 2027.

Según el comunicado del club, Macazaga formará parte de la plantilla durante la temporada 2026 y su vínculo se extenderá hasta 2027.

“¡El Leganés y Lucas Macazaga amplían su vinculación hasta 2027! El internacional absoluto con Bolivia seguirá defendiendo la blanquiazul”, señala el texto oficial.

Hasta el momento, Macazaga no ha debutado en la primera división del Leganés, pero sí ha sumado minutos en el equipo reserva, donde ha continuado su proceso de adaptación y crecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD