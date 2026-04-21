Las flechas no llegarán al emperador: Martins se pierde el duelo ante Always Ready

En medio de la polémica entre Julio César Baldivieso y Marcelo Martins, se confirmó que el goleador no estará presente en el encuentro de este miércoles ante Always Ready. El atacante realizó un viaje de último momento a Brasil por un tema personal, por lo que quedó descartado para el compromiso en el estadio de Villa Ingenio, en El Alto.

Ante esta ausencia, el director técnico David Gonzales definió su esquema ofensivo con Kevin Soni como único centrodelantero, acompañado por Mirko Tomianovic por la banda izquierda. El mediocampo estará encargado de generar juego con Luciano Ursino, Jorge Lovera y Joel Contreras.

El conjunto albiverde buscará su segunda victoria en el torneo y la primera en condición de visitante. Sin embargo, tendrá un desafío exigente frente a Always Ready y la altura de los 4.100 metros sobre el nivel del mar en El Alto.

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