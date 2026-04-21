Baldivieso evitó hablar de Martins en conferencia: ¿cuál es el origen del conflicto?

El entrenador de Always Ready, Julio César Baldivieso, protagonizó un momento tenso al retirarse de una conferencia de prensa tras ser consultado en reiteradas ocasiones sobre Marcelo Martins, en la previa del duelo ante Oriente Petrolero por la División Profesional.

El estratega había respondido inicialmente con cautela, evitando profundizar en el tema. Sin embargo, una segunda pregunta sobre su relación con el delantero terminó por incomodarlo. “Muchachos, muchísimas gracias, yo me voy. Vine a hablar del equipo, no de un jugador”, señaló antes de retirarse abruptamente.

El episodio no es aislado y tiene raíces en un conflicto que se remonta a 2015, cuando Baldivieso asumía como director técnico de la selección boliviana. En ese entonces, Martins decidió dar un paso al costado y renunciar a la Verde, manifestando su desacuerdo con la forma de trabajo del entrenador.

La relación quedó marcada desde entonces. Un año después, con la llegada de Guillermo Hoyos al banquillo nacional, el delantero reconsideró su postura y regresó al combinado boliviano, donde terminaría consolidándose como su máximo goleador histórico.

Pese al paso del tiempo, las diferencias entre ambos nunca se disiparon completamente. Recientemente, en la antesala del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, Baldivieso fue consultado sobre la posibilidad de convocar nuevamente a Martins, respondiendo escuetamente con un “sin comentarios”.

Así, más de una década después, la tensión entre el técnico y el goleador vuelve a quedar en evidencia, esta vez en el ámbito del fútbol profesional boliviano, donde sus caminos vuelven a cruzarse.

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