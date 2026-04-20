Pura potencia: el golazo de Roger Milla en Italia 1990

El Mundial de Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 fue escenario del crecimiento histórico de la selección de Camerún, que rompió esquemas y se convirtió en protagonista inesperado del torneo. Uno de los nombres más destacados de aquel equipo fue Roger Milla.

El delantero, considerado un veterano en ese entonces, tenía un rol particular dentro del equipo, ya que ingresaba en los segundos tiempos por decisión táctica. Sin embargo, su impacto fue inmediato, demostrando que la experiencia y el olfato goleador podían marcar la diferencia en momentos clave.

Su actuación tuvo uno de sus puntos más altos en el estadio San Paolo de Nápoles, donde convirtió un gol determinante que contribuyó a que Camerún alcanzara los cuartos de final, un hecho inédito para una selección africana en ese momento.

Aquel tanto no solo significó un paso histórico en el torneo, sino que también dejó una imagen imborrable: la celebración de Milla junto al banderín del córner, un gesto que quedó grabado como uno de los momentos más recordados de los mundiales.

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