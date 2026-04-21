Un violento hecho de inseguridad se registró la noche del pasado viernes en el corazón de la ciudad de Cochabamba. Una mujer resultó herida tras ser víctima de un "jalonazo" por parte de un delincuente a bordo de una motocicleta, quien actuó con extrema violencia para arrebatarle sus pertenencias.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en la calle Lanza, entre las avenidas Venezuela y Ecuador. Según los reportes, el antisocial se aproximó a la víctima y estiró su cartera con tal fuerza que la mujer, quien no se percató del ataque hasta el impacto, no pudo mantener el equilibrio.

Al intentar sujetar su bolso, la víctima fue arrastrada y cayó bruscamente al piso, golpeándose de forma violenta contra la acera. Tras lograr su cometido, el delincuente huyó del lugar con el bolso en su poder.

Testigos del hecho señalaron que el asaltante no actuaba solo. Se pudo advertir la presencia de un segundo cómplice, también a bordo de una motocicleta, quien merodeaba por el sector para facilitar la huida tras el robo. El hecho generó alarma entre los transeúntes y vecinos de la zona, ya que ocurrió en un punto estratégico y concurrido del centro cochabambino.

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