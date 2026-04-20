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Policial

Rescatan a cuatro menores en El Alto tras ser abandonados por una semana

La Defensoría de la Niñez activó el caso y los padres serán procesados por abandono. 

Juan Marcelo Gonzáles

20/04/2026 19:59

Foto: Captura de video
El Alto

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La Defensoría de la Niñez y Adolescencia rescató a cuatro menores de edad en la ciudad de El Alto, quienes se encontraban en situación de abandono por parte de sus padres.

Situación de los niños

Los menores, de 12, 10, 8 y 4 años, habrían permanecido al menos una semana sin el cuidado de sus progenitores, siendo dejados bajo la responsabilidad de personas conocidas.

Fueron precisamente estos cuidadores quienes alertaron a las autoridades tras notar la ausencia prolongada de los padres.

“Estas personas pusieron en conocimiento de la Defensoría que ya llevaban varios días al cuidado de los niños”, informaron desde la institución.

Investigación

Según los datos preliminares, los padres serían bebedores consuetudinarios y no habrían retornado para ver a sus hijos durante ese periodo. Ante esta situación, se inició una denuncia penal por el delito de abandono de niño, niña y adolescente, por lo que los progenitores serán investigados por la justicia.

Los niños fueron puestos bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras se define su situación legal y se garantiza su protección integral.

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