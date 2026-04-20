Caso Maletas: Capitán implicado afirma que su rol se limitó a dar consejos operativos

La investigación del ‘caso maletas’ ha tomado un nuevo rumbo tras la aprehensión del Capitán Christian Rodríguez por órdenes del Ministerio Público. Esta medida se ejecutó inmediatamente después de que el oficial prestara su declaración informativa ante las autoridades correspondientes.

Durante el interrogatorio, Rodríguez negó conocer los detalles de las acciones del Teniente Manzaneda, alegando que su intervención se limitó a brindar asesoramiento técnico sobre procedimientos operativos. Sin embargo, el fiscal Gustavo Ríos señaló que estas declaraciones chocan con las pruebas acumuladas, afirmando que “esta declaración se contrapone a los elementos indiciarios que el Ministerio Público ha colectado”.

Próximos pasos procesales

La Fiscalía confirmó que el capitán permanecerá detenido bajo custodia mientras se formaliza la imputación en conformidad con los plazos procesales. Ríos enfatizó que se encuentran en una fase inicial de la etapa preparatoria, por lo que “el Ministerio Público hará un análisis de los antecedentes y, de ser necesario, ampliará la imputación en contra del teniente”.

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