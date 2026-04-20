13 casos en La Paz: Gobierno y Fiscalía activan plan de emergencia ante escalada de feminicidios

En una respuesta inmediata a la crítica situación de violencia que atraviesa la sede de Gobierno, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades declaró una "reunión de emergencia" con el Ministerio Público. La viceministra Jessica Echeverría sostuvo este lunes un encuentro de alto nivel con la Fiscalía Departamental de La Paz para coordinar acciones que detengan la cifra de 13 feminicidios registrados hasta la fecha.

Foco en la prevención: "Salvar vidas antes del desenlace fatal"

Uno de los pilares estratégicos de esta alianza es el tratamiento riguroso de las tentativas de feminicidio. El Viceministerio busca que estos casos no sean minimizados, sino utilizados como una herramienta preventiva clave, según una nota de prensa institucional.

“Tenemos altos índices de feminicidio, por eso se ha convocado a esta reunión de emergencia. Existe una profunda preocupación institucional para actuar de manera inmediata y frenar la violencia de género”, enfatizó la viceministra Echeverría durante el encuentro.

Nuevas herramientas: El Observatorio de Feminicidio

Como parte de la estrategia estatal, se anunció el impulso del Observatorio de Feminicidio, una plataforma actualmente en creación que permitirá:

Identificar patrones de riesgo: Analizar denuncias previas y reincidencias de los agresores.

Cruce de datos: Mejorar la eficiencia entre instituciones para actuar antes de que la violencia escale.

Evaluación institucional: Revisar la respuesta de los operadores de justicia ante las víctimas.

Justicia con enfoque de género

La reunión también subrayó la urgencia de garantizar que cada proceso judicial se maneje bajo un debido proceso con enfoque de género. El objetivo es eliminar la impunidad y asegurar que el sistema de justicia responda con celeridad a las poblaciones más vulnerables.

Con estas medidas, el Estado busca transitar de una respuesta reactiva a una estrategia basada en evidencia, donde el seguimiento de cada denuncia previa sea la diferencia entre la vida y la muerte para las mujeres paceñas.

La viceministra Jessica Echeverría visitó la Fiscalía Departamental de La Paz. Foto: VIODyD.

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