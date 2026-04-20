“Es muy triste, sobre todo por el bebé”: vecinos lamentan tragedia de familia en El Alto

El fallecimiento de cuatro integrantes de una familia en la ciudad de El Alto ha generado profunda consternación entre vecinos y familiares, quienes aún no logran asimilar lo sucedido.

“Pensamos que tal vez estaban usando calefacción o una estufa, no sabíamos lo que había pasado exactamente”, expresó un familiar, visiblemente afectado.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona Alto Lima, donde también funcionaba un taller. Según testimonios, las víctimas se encontraban en un ambiente cerrado sin ventilación, lo que habría facilitado la acumulación del gas tóxico.

Vecinos señalaron que la familia era conocida en el sector y que nunca imaginaron un desenlace de esta magnitud.

“Es algo muy triste, sobre todo por el bebé”, comentaron.

Otros allegados prefirieron no brindar declaraciones por respeto a las víctimas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso.

La tragedia ha dejado un vacío en la comunidad, que hoy lamenta la pérdida de toda una familia en circunstancias que pudieron haberse evitado.

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