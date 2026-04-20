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Policial

Fatal accidente en la avenida a Paurito deja una persona fallecida

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima.

Charles Muñoz Flores

20/04/2026 17:15

Un muerto en hecho de tránsito registrado en Villa del Sur. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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Un trágico hecho de tránsito se registró en la zona de la avenida a Paurito, en el barrio Villa del Sur, donde una persona perdió la vida tras un accidente ocurrido en vía pública.

De acuerdo con información preliminar, transeúntes captaron en video el momento posterior al incidente, en el que se observa a la víctima tendida sobre la calzada, sin signos vitales. Las circunstancias exactas del hecho aún no han sido esclarecidas.

 

Efectivos de la Policía Boliviana acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal de la unidad de Homicidios realizó el levantamiento legal del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia médico-legal, la cual permitirá determinar las causas precisas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho que enluta a la zona.

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