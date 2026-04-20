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Denuncian a profesor de banda por agredir a varios estudiantes en un colegio particular de Santa Cruz

La doctora Dolly Galvis, representante de la fundación, calificó el hecho como “lamentable” y recordó que los estudiantes cuentan con protección reforzada conforme al Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548).

Charles Muñoz Flores

20/04/2026 15:36

La doctora Dolly Galvis, representante de la fundación. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un grupo de estudiantes de un colegio particular habría sido agredido por el profesor de la banda estudiantil, según una denuncia presentada por padres de familia y acompañada por la Fundación Galvis. El caso generó preocupación debido a que entre las víctimas se encuentran menores con discapacidad.

La doctora Dolly Galvis, representante de la fundación, calificó el hecho como “lamentable” y recordó que los estudiantes cuentan con protección reforzada conforme al Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548).

“Es preocupante que este tipo de situaciones ocurra en espacios donde justamente se debe garantizar la seguridad de los menores”, señaló.

De acuerdo con la denuncia, entre cinco y ocho alumnos habrían sido afectados por la agresión, presuntamente realizada con un objeto contundente. Dos de ellos presentan discapacidad, lo que agrava la situación.

Galvis indicó que, tras conocer el caso, la institución se constituyó el pasado sábado a solicitud de los padres y se determinó la suspensión definitiva del docente involucrado. Asimismo, confirmó que algunos padres ya iniciaron acciones en la vía penal, mientras la fundación realiza seguimiento y acompañamiento.

En cuanto a la atención a los estudiantes, la unidad educativa se comprometió a brindar apoyo psicológico, asesoramiento y capacitación tanto a los afectados como al resto del alumnado. “Esto no solo impacta a las víctimas directas, sino a toda la comunidad educativa”, añadió.

Respecto a la continuidad de los estudiantes en el establecimiento, los padres decidieron que permanezcan en el colegio, tras recibir garantías por parte de la dirección y el plantel docente. Entre los compromisos asumidos, se permitirá mayor supervisión de los padres dentro de la institución.

Sin embargo, Galvis cuestionó la falta de pronunciamiento de las autoridades educativas departamentales. “Hasta el momento no hemos escuchado una posición oficial. Nosotros continuaremos con el seguimiento a los procesos que los padres vayan impulsando”, concluyó.

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