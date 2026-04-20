Mirko Sokol niega encubrimiento y responde a señalamientos de Edman Lara

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, rechazó este lunes las acusaciones vertidas por el exmiembro policial y actual vicepresidente del Estado, Edman Lara, y aseguró que la institución actuó “en todo momento dentro del marco legal vigente”, descartando cualquier encubrimiento en los casos denunciados.

Durante una conferencia de prensa, Sokol afirmó que el objetivo principal fue “desmentir todas las acusaciones y las mentiras” difundidas por Lara, subrayando que la intervención pública no responde a una confrontación política, sino a una defensa institucional y de la verdad.

El jefe policial explicó que la institución siguió los procedimientos establecidos desde que recibió un reporte de inteligencia el 21 de enero. Según detalló, tras la verificación de la información, el caso fue formalizado mediante un informe oficial el 13 de febrero y remitido de inmediato a instancias como la Inspectoría Policial, el sistema disciplinario y el Ministerio Público.

“Esto demuestra que no hubo inacción ni encubrimiento. El proceso se activó conforme a norma y dentro de los plazos correspondientes”, sostuvo.

Sokol también desmintió una de las principales acusaciones de Lara, quien aseguró que el caso se habría mantenido en reserva para proteger a los implicados. Al respecto, el comandante indicó que la confidencialidad inicial responde al tratamiento técnico de un reporte de inteligencia, el cual debe ser validado antes de convertirse en un documento oficial con valor jurídico.

Asimismo, informó que actualmente existen procesos penales y disciplinarios en curso contra dos oficiales, entre ellos un capitán que ya fue aprehendido en Santa Cruz y se encuentra a disposición del Ministerio Público.

En otro momento, la autoridad policial cuestionó la credibilidad de Lara, señalando que fue dado de baja de la institución sin derecho a reincorporación tras acumular antecedentes disciplinarios. “No reunía las condiciones para continuar siendo miembro de la Policía Boliviana”, afirmó.

Sokol también rechazó acusaciones de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, y presentó cifras de operativos realizados en los últimos meses, incluyendo incautaciones de droga, detenciones y desarticulación de organizaciones criminales.

El comandante advirtió que se iniciarán acciones legales contra quienes, a su criterio, difundan información falsa que afecte la imagen institucional.

“No vamos a permitir que se ponga en tela de juicio la transparencia y la integridad de la Policía Boliviana”, enfatizó.

Mira la programación en Red Uno Play