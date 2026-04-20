“No quisiéramos llegar a bloqueos”: Transporte pesado denuncia filas de hasta dos días por diésel

El sector del transporte pesado se declaró en estado de emergencia ante la persistente escasez de diésel, que obliga a los conductores a realizar filas de hasta dos días en surtidores para poder abastecerse, según denunciaron sus dirigentes.

Juan Yujra, representante del sector, señaló que el problema se ha agudizado en los últimos días tanto en provincias. “Hemos estado ya desde hace tres, cuatro días con la falta de combustible. Hay que quedarse una noche o incluso más para conseguir diésel, y eso ya no puede suceder”, afirmó.

El dirigente cuestionó la falta de información oficial sobre las causas del desabastecimiento y criticó la ausencia de respuestas por parte de las autoridades. “Ni Yacimientos da la cara para explicar cuál es el problema”, sostuvo.

La situación resulta especialmente crítica debido a que coincide con la temporada de cosecha de soya, un periodo clave para la economía regional que se extiende por aproximadamente 50 días. Según Yujra, durante esta etapa el trabajo es continuo y no admite interrupciones. “No podemos decir que cosecharemos la próxima semana porque no hay combustible. Se trabaja las 24 horas”, enfatizó.

Desde el sector también indicaron que han enviado notas y solicitudes formales al Gobierno sin obtener respuesta, lo que incrementa la preocupación y el malestar. En ese contexto, no descartan asumir medidas de presión si la situación no se resuelve.

“No quisiéramos llegar a un bloqueo de carreteras, pero parece que están esperando eso para reaccionar”, advirtió Yujra.

Asimismo, el transporte pesado expresó su respaldo a la declaración de emergencia de los surtidores, que también reportan falta de abastecimiento. “Si a ellos no les llega combustible, a nosotros tampoco nos va a llegar”, explicó.

El sector insiste en la necesidad de una respuesta inmediata y transparente por parte del Gobierno, que permita garantizar el suministro de carburantes y evitar mayores afectaciones al transporte y a la producción agrícola del país.

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