Transportistas reportan daños y pérdidas durante bloqueos

El secretario ejecutivo del transporte pesado sindicalizado de Cochabamba, Juan Quispe, denunció este domingo que más de 20 motorizados del sector resultaron dañados durante los operativos de desbloqueo y enfrentamientos registrados en rutas de acceso a la ciudad de La Paz.

Según el dirigente, los hechos ocurrieron durante la jornada del sábado, en medio del operativo denominado “corredor humanitario”, desplegado para intentar restablecer la circulación hacia la sede de gobierno y garantizar el ingreso de alimentos, combustible e insumos médicos.

“Han reportado más de 20 motorizados que han sufrido daños durante este desbloqueo que se ha registrado desde la madrugada en la sede de gobierno”, afirmó Quispe.

El representante del transporte pesado aseguró que los bloqueos están generando pérdidas económicas y poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y operadores que intentan circular por las carreteras afectadas. Asimismo, calificó las movilizaciones como medidas de carácter político y no como protestas vinculadas a reivindicaciones sectoriales o laborales. “Bueno, obviamente es político, desde el primer día lo hemos anunciado. Cuando no hay una reivindicación justa que busque soluciones, creemos que esto es político porque han anunciado que piden la renuncia del primer mandatario elegido democráticamente”, sostuvo. Quispe remarcó que la situación afecta directamente al abastecimiento de productos y mercancías hacia La Paz y otras regiones del país. Te puede interesar: Monseñor Leigue: “La violencia solo profundiza la crisis social” Piden garantizar la transitabilidad El ejecutivo también pidió al Gobierno nacional aplicar todos los mecanismos legales y constitucionales necesarios para garantizar la libre transitabilidad y generar condiciones para el diálogo. “El gobierno tiene que tomar todas las herramientas necesarias para propiciar un diálogo y luego ocupar lo que le encomienda la Constitución del Estado”, manifestó.

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