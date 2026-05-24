Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, pidió este domingo a los sectores movilizados buscar soluciones pacíficas a la crisis social que atraviesa el país, marcada por bloqueos y conflictos que afectan principalmente a La Paz y El Alto.

Durante la homilía dominical, la autoridad eclesiástica exhortó a priorizar el diálogo, el perdón y la reconciliación para evitar que la confrontación continúe agravando el sufrimiento de miles de familias bolivianas.

“Para que haya paz, hay que perdonar. Para que haya paz, hay que acercarse al otro, no para hacerle juicio ni meterle miedo, sino para pedir perdón y entenderse”, afirmó Leigue.

Respeto al prójimo

El religioso destacó que la convivencia ciudadana y el respeto mutuo son esenciales para superar la escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno que enfrentan muchas familias durante la conflictividad.

“Pedimos a las personas que están en la calle bloqueando que piensen en los demás, en sus familias, en los hijos y en los adultos mayores que sufren por estas acciones”, indicó.

Diálogo Sincero

Asimismo, subrayó que la fuerza del espíritu y la fe deben guiar a la población hacia soluciones pacíficas y un diálogo sincero, enfatizando que los conflictos solo se resolverán si se actúa con responsabilidad, compromiso y disposición para entender al otro.

“Si hay diálogo sincero, habrá encuentro y soluciones. La fe nos da fuerza para entendernos y trabajar juntos por un mejor futuro”, sostuvo monseñor Leigue.

La Iglesia reitera su llamado a la unidad, la empatía y la sensatez, recordando que la verdadera paz proviene de la comprensión, la solidaridad y la reconciliación entre los bolivianos en estos tiempos de crisis social.

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