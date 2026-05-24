Juan Pablo Velasco exhorta a liberar rutas: “Bolivia no se construye cerrando caminos”

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció sobre los conflictos sociales que atraviesa Bolivia a raíz de los bloqueos instalados en diferentes regiones del país y pidió priorizar el diálogo, la paz y la apertura de corredores humanitarios.

A través de sus redes sociales, la autoridad departamental expresó su preocupación por las consecuencias que las medidas de presión están generando en la población, principalmente por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y las dificultades de circulación.

“Cuando el pueblo bloquea al pueblo, todos perdemos”

En su pronunciamiento, el gobernador describió el impacto que los conflictos tienen en distintos sectores de la población, mencionando a familias que no encuentran alimentos, pacientes sin acceso a medicamentos y trabajadores afectados por los cierres de rutas.

“Hay madres que no encuentran medicamentos para sus hijos. Hay trabajadores que salen cada mañana sin saber si podrán regresar por el mismo camino. Hay ancianos esperando una ambulancia que nunca llega”, sostuvo.

Velasco también reconoció que existen sectores que consideran los bloqueos como una forma de protesta ante demandas no atendidas por años, aunque remarcó que el sufrimiento de la población no puede convertirse en el costo de ninguna causa.

“Cuando el pueblo bloquea al pueblo, todos perdemos”, afirmó.

Pide diálogo al Gobierno y liberar caminos humanitarios

La autoridad cruceña pidió al Gobierno nacional abrir espacios de diálogo “con humildad y voluntad real de solución” y exhortó a los sectores movilizados a permitir el paso humanitario en las carreteras.

“Le pido a quienes protestan que liberen los caminos humanitarios. Que no dejemos que el enfrentamiento llegue a un punto del que ya no podamos regresar”, señaló.

Asimismo, llamó a la población a evitar la confrontación y no normalizar el odio en medio del conflicto.

“Bolivia merece paz. Bolivia merece diálogo. Bolivia merece un futuro mejor que este presente doloroso”, expresó.

El mensaje de Velasco surge en medio de una creciente tensión social en el país, marcada por bloqueos, enfrentamientos y problemas de abastecimiento en varias ciudades de Bolivia.

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