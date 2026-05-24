“No podíamos avanzar ni retroceder”: ministro relata cómo ocurrió la emboscada durante el operativo de desbloqueo

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó en contacto con Red Uno que fue víctima de una emboscada mientras avanzaba junto a una caravana en el operativo de desbloqueo desarrollado en el departamento de La Paz.

La autoridad indicó que el ataque se registró en la zona de Copata y que posteriormente se produjo una segunda situación de riesgo durante el retorno hacia la sede de Gobierno.

“Estamos en una zona alejada de las vías que comunican Oruro–La Paz. Estábamos llegando a la zona de Copata y de ahí no pudimos pasar porque nos atacaron con piedras y mucha gente con dinamita”, señaló la autoridad.

Según Zamora, la situación obligó a tomar la decisión de retroceder para preservar la integridad de las personas que formaban parte del denominado “Corredor Humanitario con Banderas Blancas”.

“Hay que preservar la vida porque no solo había policías y militares, sino también civiles. Nos hicieron una emboscada total, no podíamos ir ni para adelante ni para atrás”, manifestó.

El ministro explicó que el grupo tuvo que abandonar la ruta principal y avanzar por caminos alternos mientras buscaban una zona segura. Asimismo, señaló que se decidió el repliegue de todos los civiles para evitar mayores riesgos.

Además, denunció que durante los hechos se registró la quema de oficinas públicas. “Quemaron las oficinas de la Aduana, Senasag y también de Vías Bolivia”, afirmó.

La autoridad indicó al momento de la entrevista que la situación seguía siendo incierta. “Todavía no estamos seguros y estamos preocupados; estamos en medio de la nada”, expresó.

Zamora sostuvo que el objetivo inicial era llegar hasta Oruro; sin embargo, otro contingente tampoco pudo avanzar por la zona de Caracollo debido a los ataques registrados. “La idea era llegar a Oruro, pero el otro contingente no pudo pasar Caracollo. No fue posible porque hubo dinamitazos y piedras”.

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