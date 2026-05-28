Seis acusados por bloqueos en Parotani reciben condena de 2 años

Seis personas, cuatro varones y dos mujeres, se acogieron a un procedimiento abreviado dentro del proceso judicial abierto en su contra tras su aprehensión durante los bloqueos registrados en la ruta al occidente, en el sector de Parotani, Cochabamba.

El abogado de los acusados informó que sus defendidos aceptaron su responsabilidad dentro de una salida alternativa, lo que permitió la conclusión anticipada del proceso. “Se han acogido a un procedimiento abreviado aceptando la culpa”, señaló, al explicar que los implicados retornarán a sus comunidades.

Los procesados enfrentaban cargos por atentados contra los servicios públicos y las fuerzas de seguridad. Según la defensa, la sentencia establecida es de dos años de cárcel, aunque no implica necesariamente el cumplimiento en prisión, debido a la suspensión condicional de la pena por no contar con antecedentes.

Los seis fueron aprehendidos el pasado martes durante un operativo policial de desbloqueo en Parotani. En esa intervención, efectivos de la Policía Boliviana reportaron agresiones con dinamitas y piedras lanzadas desde los cerros por parte de grupos movilizados.

Tras el proceso judicial, los acusados se beneficiaron con la salida alternativa y podrán retornar a sus lugares de origen bajo las condiciones establecidas por la justicia.

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