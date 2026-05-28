Atrapan y maniatan a un delincuente que vendía drogas en una zona escolar

La alarmante cercanía del comercio de sustancias controladas a los centros educativos provocó una drástica reacción ciudadana en el Barrio El Recreo en la capital cruceña, donde los habitantes decidieron tomar acciones directas. Tras percatarse de que tres individuos comercializaban estupefacientes en los alrededores de una unidad educativa, un testigo logró interceptar a uno de los sospechosos mientras los otros dos escapaban a pie.

Captura y auxilio comunitario

Con el respaldo inmediato del barrio, el implicado fue inmovilizado y amarrado en una esquina estratégica del sector para evitar su huida en la motocicleta en la que se desplazaba. "Ha sido agarrado con las manos en la masa. Dice que la droga se llama ‘Tusi’", relató con indignación el vecino que lideró la captura, visibilizando el peligro al que están expuestos los estudiantes.

El sospechoso permanece bajo aprehensión policial, mientras las alarmas se encienden en el vecindario debido a la procedencia de estos antisociales, presuntamente vinculados al barrio Leónidas. Ante la gravedad del escenario, el testigo vecinal enfatizó de manera contundente: "Queremos que las autoridades tomen acciones, que se acabe la delincuencia, al lado de una unidad educativa, es algo que no podemos permitir".

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