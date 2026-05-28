Cámaras de vigilancia y cercas eléctricas: Así era la propiedad de Gerson Palermo en Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público allanaron hoy un blindado inmueble en el barrio El Paraíso, perteneciente al municipio de Cotoca en Santa Cruz, donde se ocultaba el capo brasileño Gerson Palermo antes de su expulsión. La propiedad llama la atención por sus estrictas medidas de seguridad, tratándose de una extensión de más de 700 metros cuadrados protegida con cámaras de vigilancia y una cerca eléctrica que rodea todo el perímetro.

Las autoridades del orden ingresaron a la gigantesca vivienda con el objetivo de realizar una minuciosa inspección y recolectar elementos biológicos o documentales que aporten a la investigación criminal. Sobre la presencia de este peligroso líder del Primer Comando de la Capital (PCC) en dicha zona, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, ya había adelantado previamente que “no sabemos desde hace cuánto estaba en el país, pero que sí tenía una propiedad”.

Secretismo y temor vecinal

Los habitantes del barrio El Paraíso expresaron un profundo temor debido a la extrema peligrosidad que representaba este sujeto, quien está acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico y asesinatos. Según los testimonios de los propios vecinos, el movimiento dentro del inmueble era constante, pero muy pocas personas civiles tenían el acceso permitido al lugar.

Los testigos relataron que Palermo implementaba un riguroso método de salida diaria de la propiedad entre las 3 y 4 de la madrugada para abordar un motorizado que lo esperaba sospechosamente a dos cuadras. Durante el resto del día el inmueble permanecía en absoluto silencio y sin ningún tipo de actividad visible, lo que levantaba constantes sospechas en la zona.

Continúan las pesquisas

Las autoridades bolivianas continúan ejecutando peritajes y pesquisas en el lugar para determinar si existen más personas o colaboradores vinculados a esta estructura criminal. Este allanamiento se consolidó pocas horas después de que Palermo fuera trasladado de urgencia a Campo Grande bajo un fuerte resguardo binacional.

Cabe recordar que el sujeto era uno de los fugitivos más buscados de la región, sobre quien Justiniano precisó que “era uno de los narcotraficantes más buscados en Brasil, las autoridades brasileñas han expresado su beneplácito y satisfacción por todo esto que se ha hecho con extrema rapidez”.

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