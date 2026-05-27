Autoridades investigan crimen que dejó una mujer fallecida en Tarata

El feminicidio de Sofía V. J., de 56 años, conmociona al municipio de Tarata, en Cochabamba. La mujer fue asesinada a puñaladas la madrugada del martes 26 de mayo, presuntamente por su yerno, cuando intentó defender a su hija de una violenta agresión dentro de su vivienda.

El principal sospechoso es Maklin Vargas, de 28 años, quien después del ataque huyó y continúa prófugo, mientras la Policía activó operativos de búsqueda para su captura.

Cronología del hecho

Según las investigaciones preliminares, todo comenzó la noche del lunes 25 de mayo, cuando Sofía, su hija Deysi, de 26 años, y su yerno asistieron a un acontecimiento social realizado a pocas cuadras de su domicilio, en Tarata.

Durante la fiesta, Maklin habría discutido con su pareja por celos, luego de molestarse porque otras personas conversaban con ella. Tras el altercado, Deysi y su madre decidieron regresar a casa.

Madre fue asesinada al defender a su hija de una golpiza en Tarata. Foto: Fundación Voces Libres

Horas después, ya en la madrugada del martes, el hombre llegó al domicilio y comenzó a golpear a su esposa. En medio de la agresión, la hija menor de la pareja salió corriendo a buscar ayuda al lugar donde se desarrollaba el evento social.

Dos personas acudieron al inmueble y lograron calmar momentáneamente al agresor. Sin embargo, cuando se retiraron pensando que la situación había terminado, el hombre volvió a atacar con mayor violencia.

De acuerdo con el reporte fiscal, Maklin golpeó nuevamente a Deysi y la arrastró hasta el patio posterior de la vivienda. Al escuchar los gritos, Sofía intervino para defender a su hija, momento en el que fue atacada con un arma blanca dentro de una habitación.

Mientras la menor volvió a pedir ayuda por segunda vez, Deysi logró levantarse pese a las lesiones y fue hasta la habitación tras escuchar los gritos de su madre. Allí la encontró tendida en el piso y ensangrentada.

Con ayuda de vecinos, Sofía fue trasladada de emergencia al Centro de Salud Integral de Tarata, pero llegó sin vida.

Dejó dos hijos en la orfandad

La muerte de Sofía dejó en la orfandad a Deysi, de 26 años, y a un adolescente de 17 años, quien reside en el trópico cochabambino. Su familia ahora enfrenta el dolor por la pérdida y el proceso judicial en busca de justicia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Departamental de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia legal. Hasta ese lugar llegaron los familiares de la víctima para exigir justicia y luego acompañar el traslado de sus restos al velorio y posterior entierro.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) confirmó que el caso se investiga como feminicidio. Con este hecho, Cochabamba registra cuatro feminicidios en lo que va de 2026, mientras la cifra nacional asciende a 34 casos.



Mira la programación en Red Uno Play