Analista: Palermo protegía dinero y estructura del PCC en Bolivia

La captura de Gerson Palermo, considerado uno de los principales miembros del PCC de Brasil, volvió a poner bajo análisis la presencia y operación de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia. El analista en seguridad, Jorge Santistevan, aseguró que estos grupos no solo buscan esconderse en el país, sino también proteger estructuras económicas y fortalecer sus operaciones.

Según Santistevan, Palermo no habría llegado únicamente para mantenerse prófugo de la justicia, sino que para continuar ejerciendo liderazgo dentro de la organización criminal.

“No vino solo a esconderse y buscar un lugar para protegerse, sino también era un líder activo del PCC”, afirmó.

El experto señaló que una de las principales estrategias utilizadas por estas organizaciones en Bolivia sería la inversión en actividades agrícolas y ganaderas como fachada para el movimiento de recursos económicos y operaciones ilícitas.

“Compran tierras y cultivan. Esa es su fachada, pero el negocio va mucho más allá de cuatro o cinco mil hectáreas y ganadería”, indicó.

Asimismo, sostuvo que las estructuras criminales aprovechan condiciones que consideran favorables para operar. “Vienen porque hacen un paraguas de protección en un territorio débil, con autoridades corruptas”, expresó durante la entrevista.

Respecto a la permanencia del ciudadano brasileño en territorio nacional, Santistevan cuestionó que una persona con un amplio historial criminal haya logrado permanecer durante años sin ser detectada.

“Para que una persona con más de 100 años de sentencia haya estado prófuga durante 10 años en Bolivia, no se hace a través de un policía de bajo rango, sino con protección política”, manifestó.

El coronel también advirtió que la captura podría generar movimientos dentro de la estructura criminal. “La captura de estos capos debilita toda la organización criminal”, afirmó, agregando que Palermo podría haber ocupado un rol importante tras el vacío dejado por otras figuras vinculadas al narcotráfico regional.

Además, remarcó que antes de cualquier proceso de expulsión o extradición se debería profundizar una investigación en Bolivia para identificar posibles nexos y estructuras locales. “Tienen abogados, inversores y lavadores de capitales; son la fachada para legalizar y legitimar todo ese movimiento económico”, señaló.

Finalmente, destacó el trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y las autoridades brasileñas para concretar el operativo, calificándolo como un golpe importante contra la organización criminal.

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