Santistevan: captura de Maduro fue un éxito militar, pero EE.UU. aún no controla políticamente Venezuela

El analista político, Jorge Santistevan, consideró que la captura de Nicolás Maduro en Venezuela representa un éxito militar para los Estados Unidos; sin embargo, advirtió que, en el plano político, Washington aún no ha logrado consolidar el control del país caribeño.

Santistevan explicó que la administración estadounidense deberá avanzar de manera transitoria mediante sectores “maduristas” para estabilizar la situación interna, hasta la convocatoria de un nuevo Gobierno en Venezuela.

Respecto a la determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trabajar con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el analista señaló que esta decisión responde a la confianza en ella para coordinar una solución inmediata a los conflictos internos del país.

“Ese Gobierno interino de transición simplemente será una mascota del Gobierno de Estados Unidos; harán todo lo que se les indique”, afirmó Santistevan.

En ese contexto, el analista recordó la advertencia lanzada por Trump sobre una posible segunda oleada de acciones si no se cumplen las especificaciones planteadas por Washington. Añadió que el eventual Gobierno interino de transición deberá garantizar la restitución plena de la democracia al pueblo venezolano.

Sostuvo que la intervención de Estados Unidos en Venezuela constituye una muestra clara de la guerra declarada contra el narcotráfico, el terrorismo y las dictaduras.“Sienta un precedente de que hay próximos. Puede ser Petro en Colombia, Díaz-Canel en Cuba y otros gobiernos que estén involucrados y vinculados con el narcotráfico”.

