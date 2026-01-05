TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

Internacional

Maduro es trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia

El presidente venezolano llegó escoltado por agentes antidroga a un tribunal de Manhattan, donde será juzgado por narcotráfico.

Red Uno de Bolivia

05/01/2026 8:51

Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo trasladado en estos momentos desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal del sur de Nueva York, donde comparecerá por primera vez ante el juez en un principio a las 12.00 local (17.00 GMT).

Según imágenes difundidas por los medios estadounidenses, el convoy que lleva a Maduro ante el juez discurrió por varias calles de la ciudad fuertemente custodiado por numerosos coches de policía, hasta que llegó a un campo, donde fue introducido en un helicóptero con el que llegará hasta el tribunal. EFE

 

 

