Atentado con paquete bomba en una sede de la Gendarmería en Buenos Aires deja cuatro heridos

Una fuerte explosión sacudió este viernes el centro de la capital argentina tras la detonación de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería Nacional (policía de frontera con funciones militares). El incidente, calificado como un atentado por las autoridades, dejó un saldo de cuatro efectivos heridos y obligó a la evacuación masiva de edificios gubernamentales.

La explosión ocurrió pasadas las 13:20 (hora local) en el piso 11 del edificio ubicado en la concurrida Avenida Paseo Colón. Según las investigaciones preliminares, el artefacto estaba oculto en una encomienda dirigida al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, exdirector de la institución.

Gasparutti, quien se retiró de la fuerza a fines de 2024, había asistido al edificio para retirar pertenencias personales y saludar a antiguos colegas. Al abrir el paquete en la oficina del actual director, el mecanismo de activación —similar al de una carta-bomba— detonó un cilindro metálico cargado con metralla.

Estado de las víctimas

El servicio de emergencias médicas (SAME) asistió a cuatro personas en el lugar:

Diego Gasparutti: Sufrió heridas por esquirlas en el pecho y el rostro.

Comandante mayor Morillo (actual director): Resultó afectado por la proximidad del estallido.

Otros dos efectivos: Fueron atendidos por quemaduras leves e inhalación de humo.

Las autoridades confirmaron que, pese a la gravedad del estallido, todos se encuentran fuera de peligro.

Respuesta oficial e investigación

El Gobierno argentino, encabezado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, activó de inmediato un protocolo antiterrorista. Como medida de prevención, se evacuaron a 320 personas de la sede de Gendarmería y de un edificio contiguo perteneciente al Ministerio de Seguridad.

"No hay una hipótesis firme todavía sobre los autores", declararon fuentes del Ejecutivo.

La investigación ha quedado bajo la jurisdicción del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó las pericias en la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal. Los especialistas detonaron de forma controlada otros dos paquetes dirigidos a Gasparutti que se encontraban en el lugar, aunque se confirmó que estos no contenían material explosivo.

Los investigadores intentan determinar si el ataque fue un atentado personal contra el comandante Gasparutti o un golpe simbólico contra la Gendarmería Nacional, una de las fuerzas de seguridad más importantes de Argentina. Llama la atención de los peritos que el paquete haya permanecido almacenado en la oficina de guardia entre cuatro meses y un año sin que se detectara su peligrosidad.

